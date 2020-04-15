  تقرير أمريكي يحذر من التهديدات الإلكترونية من جانب كوريا الشمالية

أصدرت 3 وزارات أمريكية هي الخارجية، والأمن الداخلي والخزانة إضافة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، تقريرا تحذيريا مشتركا، اليوم، يستهدف رفع مستوى الوعي بالتهديد الإليكتروني الذي تشكله كوريا الشمالية.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، أن التقرير يسلط الضوء على ما تمارسه كوريا الشمالية من أنشطة إليكترونية خبيثة في جميع أنحاء العالم، كما يحدد الموارد الحكومية الأمريكية التي توفر المعلومات الفنية وتفاصيل التهديد، ويتضمن التوصيات الخاصة بالتدابير المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك المخاطر.

أورتاجوس: الأنشطة الكورية تهدد بلادنا وسائر الدول حول العالم

وأضافت أورتاجوس، أن تلك الأنشطة الكورية الشمالية تهدد الولايات المتحدة وسائر الدول حول العالم، كما تشكل، بصفة خاصة، تهديدا كبيرا لسلامة واستقرار النظام المالي الدولي.

وأشارت أورتاجوس، إلى أن الولايات المتحدة تتعاون بشكل وثيق مع الدول التي لها اهتمام بهذه القضية للعمل على مواجهة هذه السلوكيات المزعزعة للاستقرار في الفضاء الافتراضي.

وشددت المتحدثة الأمريكية، على أهمية تعاون الحكومات والمؤسسات والجمهور من أجل مواجهة التهديد الإليكتروني الذي تشكله كوريا الشمالية.