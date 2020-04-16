بالمستندات.. تشكيل دوائر نظر تجديد الحبس بمأموريات استئناف القاهرة

أصدر المستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة، قراره رقم 138 لسنة 2020، متضمنا تشكيل دائرتين بكل من المأموريات التابعة للمحكمة (القاهرة الجديدة، شمال القاهرة، الجيزة، 6 أكتوبر)، وذلك اعتبارا من اليوم 15/4/2020، وحتى 23/4/2020.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية المستندات بأسماء المستشارين بالدائرتين لكل مأمورية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

وتنظر الدائرتان بكل مأمورية تجديد الحبس، واستئنافاتها، إحداهما في النصف الأول من الأسبوع، والأخرى في النصف الثاني من الأسبوع، معلنا عن أسماء المستشارين بالدائرتين لكل مأمورية.

كما تضمن القرار اقتصار دور دوائر الجنايات التي تنظر قضايا الإرهاب على نظر تجديد الحبس فقط في جلساتها المحددة خلال تلك الفترة،

وأضاف: "على المكتب الفني بالمحكمة ومأمورياتها تأجيل الجلسات إداريا خلال دور الانعقاد الثالث من دور شهر أبريل 2020، الذي يبدأ من 18 حتى 23 إبريل، للدعاوى الجنائية والمدنية والأسرة بجلسات محددة ويؤشر على كل دعوى بالجلسة المحددة.