ألمانيا تعلن بدء العودة للمدارس تدريجيا اعتبارا من 4 مايو

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بدء العودة للمدارس تدريجيا في ألمانيا اعتبارا من 4 مايو القادم حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".

وقالت ميركل: "مستشفياتنا لا تعاني من الاكتظاظ والشكر للمواطنين على الانضباط".

وقررت ألمانيا تمديد حظر إقامة الفعاليات الكبرى إلى 31 أغسطس، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وسمحت ألمانيا للمتاجر التي تقل مساحتها عن 800 متر مربع بفتح أبوابها مجددا.

وأعلن معهد روبرت كوخ الألماني، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، في ألمانيا، إلى 3254 حالة.