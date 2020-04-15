محافظ الجيزة يتابع أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه 1000مم بالوراق

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه الشرب قطر 1000 مم بمنطقة الخلايفة بحى الوراق التابع لمحطة مياه إمبابة والمغذى للخزان اليابانى بمنطقة الرماية.

وتفقد راشد الأعمال للوقوف على نسب الإصلاح، موكداً أنه تم الدفع بـ 30 شفاطا لشفط المياه الناجمة عن الكسر، كما تم تنفيذ بدالة لشفط المياه وسحبها على مطابق الصرف في الناحية الأخرى.

ووجه محافظ الجيزة رئيس مدينة الجيزة وحي الوراق بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بمتابعة الأعمال على مدار الساعة، وسرعة الانتهاء منها لإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الإصلاح.

رافق محافظ الجيزة خلال متابعته الميدانية للإصلاح اللواء علاء بدران السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة ورئيس حى الوراق ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، ومسئولو شركة المياه. ويذكر أن محافظة الجيزة قد أعلنت عن إيقاف شركة مياه الشرب عن ضح المياه عن مناطق (المنصورية والمريوطية وشارعى فيصل والهرم ومتفرعاتهم) لتنفيذ أعمال الإصلاح. كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتسيير سيارات محملة بمياه الشرب عند الطلب على رقم طوارئ 125.