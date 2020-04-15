فيديو يرصد استمرار انتهاكات تركيا في ليبيا رغم جائحة فيروس كورونا

تستمر تركيا في نقل دفعات جديدة من مقاتلي الفصائل السورية إلى العاصمة الليبية طرابلس في خضم أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، للقتال ضد قوات الجيش الوطني الليبي، فبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تم نقل عشرات المرتزقة السوريين إلى ليبيا للمشاركة بالمعارك إلى جانب الميليشيات المؤيدة لحكومة السراج.

وأوضح تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب"، أنه بذلك يرتفع عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5050 مرتزقا وبلغ عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب 1950 مجندا.

ووثق المرصد السوري مقتل 8 مقاتلين سوريين من المرتزقة، فيما تواجه حكومة الوفاق الموالية لتركيا اتهامات بأعمال قتل انتقامي في 8 مدن سيطرت عليها بعد اشتباكات مع الجيش الوطني الليبي ونفذت عمليات نهب وسرقة وحرق للممتلكات الخاصة والمقار الأمنية وحرصت على فتح سجون بها دواعش وإطلاق سراح الإرهابيين.