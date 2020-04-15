ارتفاع مجموع حالات الشفاء من كورونا في الإمارات إلى ألف و34 حالة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تجاوز حالات الشفاء المسجلة في الدولة لأكثر من 1000 حالة، بعد تسجيلها شفاء 101 حالة جديدة لمصابين بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليرتفع مجموع حالات الشفاء إلى ألف و34 حالة.

وأشارت الوزارة الإماراتية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، إلى إجراء أكثر من 767 ألف فحص حتى أمس الثلاثاء، على فئات مختلفة في المجتمع من مواطنين ومقيمين، وباستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.