 الأردن: ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في البلاد إلى 401

أعلن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، اليوم، تسجيل 4 إصابات جديدة بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 401 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وقال جابر، في بيان نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إنه تم تسجيل 15 حالة شفاء جديدة في المملكة، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 250 حالة.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد عودة العضايلة، أمس الثلاثاء، أن الحكومة الأردنية قررت فرض حظر تجول شاملا في جميع محافظات ومناطق المملكة، لمدّة 48 ساعة، ابتداءً من غدا الخميس، وحتى منتصف ليلة السبت المقبل.