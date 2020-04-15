8 محظورات في "شم النسيم" والمناسبات الدينية المقبلة

تكثف حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عملها على 8 ملفات تُمثل "محظورات" لا ينبغي القيام بها خلال مناسبات الفترة المقبلة، مثل الأعياد الدينية وشم النسيم وشهر رمضان المعظم، لضمان استمرار وضع التعامل مع فيروس كورونا المستجد كحالة "تحت السيطرة"، مع التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم خلال اجتماع مجلس المحافظين، بعدد من الإجراءات، وستكون تلك الملفات والإجراءات كالآتي:

1- منع أي تجمعات أو اختلاط بين المواطنين.

2- الغلق الكامل للحدائق العامة والمتنزهات.

3- الغلق الكامل للشواطئ على مستوى الجمهورية.

4- منع استقلال والتواجد في المراكب النيلية.

5- تم إصدار قرارات بمنع إقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان.

6- تم إصدار قرارات أخرى بمنع إقامة الخيام الرمضانية.

7- ستشدد الحكومة رقابتها على البناء المخالف، ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء أعمال الإزالات بالمحافظات.

8- ستكثف الحكومة حملاتها التموينية للتعامل الحاسم مع المتاجرين بالسلع، ومن يخزنها لرفع أسعارها.