محافظ الشرقية يفتح المدارس ومراكز الشباب لصرف منحة العمالة الموسمية

اشتكى أشرف الشبراوي من أهالي مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، من الزحام الشديد حول مكتب بريد الحسينية أثناء صرف منحة العمالة غير المنتظمة.

ووصف الشبراوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" منظر الزحام بأنه: "لا يرضي عدو ولا حبيب ولا داخل مصر ولا برة"، مؤكدًا على أن المواطنين توجدوا بكثافة أمام مكتب البريد لصرف المنحة.

من جهته، علق الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الزحام، مشيرًا إلى أن الزحام كان في مكتب بريد الحسينية و5 مكاتب بريد أخرى من 83 منفذ توزيع في المحافظة لصرف المنحة لـ34 ألف مستفيد.

وأوضح غراب، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج، أنه تواصل مع وزير الاتصالات وقرروا فتح بعض المدارس ومراكز الشباب والوحدات المحلية في القرى لصرف المنحة، لتخفيف الضغط عن المكاتب التي شهدت زحاما حول منافذها، مشيرًا إلى أن التجهيزات الفنية جارية حاليًا، ولن ينام الموظفون حتى إنهاء هذه التجهيزات وتجهيز المدارس ومراكز الشباب والوحدات المحلية لصرف المنحة.

وناشد غراب المواطنين بتوخي الحذر وعدم التزاحم والتكدس، مشددًا على أن الجميع سيصرفون المنحة، ومن لم يستطع الصرف اليوم سيصرف المنحة في يوم آخر.