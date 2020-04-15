"صحة الغربية": رصد 5 حالات اشتباه إصابة بكورونا في قرية صفط تراب

أصدر الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل الصحة بالغربية، اليوم، توجيهاته إلى مساعديه بضرورة تحويل 5 حالات يشتبه بإصابتهم بوباء عدوى كورونا من أبناء قرية صفط تراب بمركز المحلة الكبرى.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، يرافقه الدكتور هشام شيحة مدير إدارة المستشفيات، مساء إلى الوحدة الصحية بقرية صفط تراب مركز المحلة لوحظ وجود بعض المخالطين الذي ظهر عليهم أعراض اشتباه فيروس كورونا.

كما وجه بنقل الحالات إلى مستشفى صدر المحلة واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لهم ومتابعة الحالة الصحية.

وأشار وكيل الصحة إلى أنه تم توفير المستلزمات الطبية اللازمة لحماية الطاقم الطبي والكلور لتطهير الوحدة وعمل المسح الطبي لجميع المخالطين لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وقد قام الدكتور هشام شيحة على الفور بتوفير طبيب صدر وطبيب الحميات لتواجد الدائم داخل الوحدة لاكتشاف حالات الاشتباه بفيروس كورونا.

كما وجَّه "حميدة" بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالوحدة الصحية وتواجد الطاقم الطبي لمتابعه سير العمل ومتابعة حالات اشتباه فيروس كورونا المستجد وحصر المخالطين والتشديد على الطاقم الطبي بالالتزام بإجراءات مكافحة العدوى وضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالتدابير الاحترازية، لحماية الطاقم الطبي من الإصابة، مشيرا إلى أنهم جنود هذه الأزمة الراهنة.

كما أشاد بدور رجال الأعمال والمتبرعين، على اتساقهم مع جهود الدولة الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.