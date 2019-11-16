أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة الغربية، اليوم السبت، عن البدء في إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتدشين مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون صحة ضد فيرس سى، والمتمثلة فى الحد من انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية، داخل صالونات التجميل " الحلاقة، والكوافيرات".

وأكد الدكتور عبد القادر الكيلاني وكيل وزارة الصحة، أنه تم تدريب مسئولي التثقيف الصحي بالإدارات والوحدات الصحية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، حول التعليمات الواجب توافرها للحد من انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات الحلاقة والكوافيرات.

وأوضح الكيلاني أنه جاري طرق الأبواب والمرور المكثف على صالونات الحلاقة والكوافيرات، للتأكد والاطمئنان من سلامة المستلزمات والأدوات المستخدمة بهذه الأماكن.