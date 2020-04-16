نقابات عمال مصر تنعي الشهيد محمد الحوفي..وتدعم الدولة في محاربة الإرهاب

نعى عدد من النقابات العمالية في مصر، الشهيد البطل المقدم محمد فوزي الحوفي، بقطاع الأمن الوطني، والذي استشهد أثناء مداهمة خلية إرهابية بالأميرية، مؤكدين كامل دعم عمال مصر للدولة في جهودها لمحاربة الإرهاب.

العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية

نعت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية برئاسة المهندس خالد الفقي، نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشهيد.

وأكدت النقابة العامة في بيان لها، أن عمال مصر يقفون صفا واحدا خلف القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة والشرطة، في مواجهة خفافيش الظلام من الإرهابيين الذين لن تزيد عملياتهم الإرهابية الخسيسة الشعب المصري إلا تماسكا وترابطا خلف القيادة السياسية حتى يندحر بقايا الإرهابيين أعداء الوطن والإنسانية.

وأكدت أن هذه العمليات الإرهابية التي تظهر بين الحين والآخر بهدف زعزعة الاستقرار وإيقاف عمليات التنمية والإنتاج وتلاحم وترابط الشعب المصري، لن تتحقق أهدافها بسبب وعي المصريين وتماسكهم، ويقظة أجهزة الأمن الباسلة.

النقابة العامة للعاملين بالكيماويات

تقدمت النقابة العامة للكيماويات برئاسة الكيمائي عماد حمدي، بخالص العزاء إلى الشعب المصري، ناعية شهيد الوطن المقدم محمد الحوفي.

وقالت النقابة العامة في بيان لها، إنها تدعم وتساند الشرطة والجيش "درع الوطن وسيفه"، في مواجهة دعاة القتل والإرهاب والدمار.

وتؤكد النقابة، أن ظهور مثل هذه العمليات يهدف إلى إيقاف عجلة التنمية والعمل في مصر، ولكن ترابط الشعب المصري وفي القلب منه العمال خلف الرئيس والجيش والشرطة، هو الرباط المتين ضد أهل الشر الذين حذر منهم الرئيس السيسي.

نقابة العاملين بالصحافة والإعلام

نعت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، برئاسة مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، شهيد الواجب الوطني المقدم محمد فوزي الحوفي.

وقال البدوي، إنه رغم ما يقوم به رجال الأمن بدور بطولي في مواجهة كورونا ضمن جهود الدولة في مواجهة انتشار "كوفيد- 19"، لم يغفلوا دورهم في تأمين الجبهة الداخلية للبلاد ومتابعة تحركات الجماعات التكفيرية التي تستهدف أمن واستقرار البلاد.

وأوضح أن عملية الأميرية وما نتج عنها من تصفية خلية إرهابية كانت تخطط لعمليات إجرامية، تؤكد يقظة قوات الأمن في إطار الضربات الاستباقية ضد محاولات زعزعة الاستقرار داخل البلاد.

النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام

نعت النقابة العامة للعاملين بهيئة النقل العام، المقدم محمد الحوفي، وقالت النقابة العامة في بيانها، إن التاريخ يكتبه الأبطال أمثال المقدم الشهيد محمد الحوفي، ومن سبقوه من شهداء الجيش والشرطة الذين بذلوا أرواحهم في سبيل الدفاع عن أمن وسلامة الدولة المصرية، والحفاظ على كل ذرة تراب من أرض الوطن.

وأكدت النقابة العامة وقوفها مع الدولة المصرية رئيسا وجيشا وشرطة، في معركتها ضد الإرهاب الذي لن يزيد الشعب المصري إلا تماسكا وترابطا.

سكرتارية شباب العمال

ونعت سكرتارية الشباب باتحاد عمال مصر، برئاسة محمد ربيع عضو نقابة الصحافة والطباعة والإعلام، وأحمد الغنام عضو نقابة الإنتاج الحربي، شهيد الواجب المقدم محمد فوزي الحوفي.

وقالت سكرتارية شباب العمال، إن دماء الشهداء الطاهرة أمانة في أعناقنا جميعا، وإن يد الإرهاب الغاشم وهذه الأفعال الدنيئة لن تنال من عزيمة رجال الشرطة البواسل وأبناء الوطن في التكاتف لمواجهة هذا الإرهاب الأسود.

وقدمت السكرتارية التحية لرجال الشرطة الذين يقدمون أرواحهم يوما بعد الآخر فداء للوطن وأبنائه، ليثبتوا أنهم درع حماية الوطن من الداخل وحائط صد في مواجهة رعاة القتل والإرهاب.