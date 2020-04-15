الإبراشي: نجاح الأمن في عملية الأميرية أنقذ كثيرين من الموت

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن استشهاد البطل المقدم محمد الحوفي، أنقذ البلاد من عمليات إرهابية كان ينوي المجرمون ارتكابها في حق الأبرياء بمصر، موضحا أن مسيرة الوطن تستمر بتضحيات الشهداء، مشدداً على أن نجاح الأجهزة الأمنية في التعامل مع الإرهابيين بمنطقة الأميرية والقضاء على العناصر المتطرفة، أنقذ أرواح الأبرياء.

وأضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن على المصريين أن ينظروا للعملية البطولية التي قام بها جهاز الأمن، من منظور ضيق بل عليه أن يعي ويدرك حجم الأرواح التي أنقذت جراء مقتل هؤلاء الإرهابيين.

يذكر أن الشهيد محمد الحوفي، وردت إليه معلومات عن وجود عناصر إرهابية مختبئة بمنطقة الأميرية، وجرى إخطار أجهزة الأمن، وأثناء مداهمة المنزل، فوجئ بتبادل إطلاق النيران عليه، هو وزملائه.

وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بإجراء تحقيق عاجل في الحادث الإرهابي، الواقع اليوم بحي الأميرية، وانتقل فريق من نيابة أمن الدولة العليا لمعاينة مسرح الحادث الذي أسفر عن استشهاد ضابط بقطاع الأمن الوطني، وإصابة آخر وفردي شرطة من ذات القطاع.

وطالبت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، أهالي حي الأميرية، بعدم الخروج من المنازل أو الظهور في المنافذ، وذلك لوجود تبادل إطلاق نيران، بين قوات الشرطة ومجموعة مسلحة داخل منطقة عزبة شاهين.