جامعة عين شمس: تخصيص مستشفى العبور لعزل مصابي هيئة التدريس والطلاب

كشف الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، عن الإجراءات التي اتخذتها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال المتيني، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه جرى تخصيص مستشفى العبور، بطاقة 200 سرير، ليكون كمستشفى عزل لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة والعاملين فيها.

وأكد رئيس جامعة عين شمس، أن العيادات الخارجية بمستشفى الدمرداش تعمل بطاقة 25%، تخفيفًا للزحام، مشيرًا إلى تأجيل كافة العمليات الجراحية والإجراءات غير العاجلة للحفاظ على سلامة المرضى والطواقم الطبية، مشددًا على استمرار كافة العمليات العاجلة واستقبال الحالات الحرجة مثل نزيف المخ وحالات أمراض القلب وغيرها.