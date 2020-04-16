سيدة تجوب الشوارع لتوعية المواطنين بمخاطر كورونا داخل توك توك: واجبي

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، فيديو لسيدة توعي المواطنين من خطورة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وهي داخل "توك توك".

وقالت نادية عبدالعزيز، خلال التقرير إن رسالتها هي توعية المواطنين في الحواري والمناطق النائية التي يقطن بها مواطنين بسطاء ولا يستطيع المسؤولون الوصول إليهم، مؤكدة أنها ترتدي وسائل الأمان وتتبع الإجراءات الاحترازية خلال حملتها، وترتدي كمامة وجوانتي، وتمسك بمبكبر صوت من أجل إيصال رسالتها للمواطنين.

وأضافت: "بعض المواطنين تهكموا عليا ولكن لم يشغلني ذلك مطلقا، أنا مكملة حتى زوال الغمة، ده واجب عليا زي الجندي في الميدان".

ولفتت إلى أنها تعاني من القلب والغدة، وتابعت: "عندي القلب والغدة ومناعتي ضعيفة، لكن قلت لما أموت وأنا بعمل حاجة لبلدي أفضل ما أموت على السرير".

وشدد مقدم البرنامج على ضرورة التعامل مع هذه السيدة على أساس أنها "صاحبة رسالة"، لافتا إلى أنها لم تتأثر بالتهكم عليها وأكملت رسالتها.