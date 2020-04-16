محافظ الإسكندرية: سنواجه أي خرق للحظر بكل حسم

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن تعليمات رئيس مجلس الوزراء اليوم مع المحافظين تضمنت التشديد على الغلق الكامل والتام لكافة الشواطئ والحدائق والمتنزهات حتى الصغيرة منها، متابعا: "أي مخالفة تقابل بحسم وحزم وشدة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حتى الحدائق الصغيرة".

وأضاف الشريف خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن يوم الجمعة أصبح مثل يوم الجحيم بسبب اتخاذ البعض له يوم للتنزه في ظل ما تعانيه مصر ودول العالم من جائحة كورونا، مناشدا الجميع إدراك خطورة المرحلة.

وأكد محافظ الإسكندرية، أن التوعية الكبرى التي تقوم بها مصر بمختلف مؤسساتها بشأن جائحة كورونا ستذهب أدراج الرياح ما لم ننجح في منع التجمعات يوم شم النسيم، مشددا على أن التجمعات تعد قنبلة موقوتة وانتحار جماعي.

ولفت الشريف، إلى أن السلوكيات الفردية السلبية ستؤدي إلى نتائج وخيمة وهو الأمر الذي لن نسمح به على الإطلاق، متابعا: "أرسلنا خطابات لكافة القرى السياحية أن تغلق أبوبها وتلتزم بكل جدية بتعليمات مؤسسات الدولة.