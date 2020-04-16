مالي تسجل 4 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية مالي، أمس الأربعاء، تسجيل أربع حالات جديدة من وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقالت وزارة الصحة المالية في بيان، بثته وكالة الأنباء المالية الرسمية، إن العدد الإجمالي للمصابين وصل إلى 148، توفي 13 منهم وشفي 34 شخصا.

وقررت الحكومة المالية الأسبوع الماضي تمديد إغلاق المدارس والجامعات إلى التاسع من شهر مايو المقبل، وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، أعلن في مارس الماضي حالة الطوارئ الصحية في البلاد، كما أعلن حظر التجول في الـ26 من نفس الشهر.

وقرر الاتحاد الأوروبي في وقت سابق، تعليق أنشطة بعثته التدريبية في مالي بعد أن تأكدت إصابة أحد عناصر الوحدة العسكرية بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وأوضح مكتب الإعلام التابع للبعثة الأوروبية في مالي في بيان، أنه تم عزل الوحدة التي يعمل فيها المصاب ووضعها تحت المراقبة الصحية.

وأضاف مكتب الإعلام، أن قرار تعليق مهام القوة الأوروبية مؤقت وضروري ويُتخذ كإجراء وقائي بهدف حماية كل من أفراد البعثة والقوات المسلحة المالية والسكان المحليين من انتشار الوباء.