فرغلي: التنظيمات الإرهابية هدفها واحد هو الفوضى للوصول إلى السلطة

قال ماهر فرغلي الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن جماعة الإخوان الإرهابية أصدرت مجموعة من الكتيبات بدءاً من عام 2013 حتى الآن، وهي متواجدة ومتاحة على شبكة الإنترنت، لافتاً إلى أن الكتب متفقة في أن أول الأهداف التي تضرب الجيش والشرطة، الاستثمارات وجاءت نصا "تطفيش الاستثمارات، الأقباط".

وأضاف فرغلي، خلال حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، في برنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية ON، أن كتاب الإخوان المسلمين "فقه المقاومة الشعبية" يؤدلج المسألة فقهيا وهي نفس أفكار قتال الطائفة، وسيد قطب، وحدث تقارب ضخم جدا بين كل هذه الجماعات، مؤكداً أنهم جميعا أجمعوا على الفوضى، وجاء نصا "الاستقرار الطريق إلى السلطة أم الفوضى أجابوا الفوضى".

وتابع، أن كتاب إدارة التوحش للقاعدة وهو 600 صفحة ذكر فيه أننا "يجب أن نصل للفوضى فنستطيع أن ندير الفوضى بالسيطرة على جزء من الأراضي وإقامة إمارة، كما كانوا يريدون فعل ذلك في سيناء في منطقة الشيخ زويد وبعد ذلك يتوسع ويتمدد مثلما حدث من داعش في العراق، لكن الجيش دك معاقلهم في سيناء".

وأعلنت وزارة الداخلية، مساء الثلاثاء، مقتل سبعة عناصر إرهابية في منطقة الأميرية، شرق القاهرة، كانوا يستعدون لتنفيذ "عمليات إرهابية" بالتزامن مع أعياد المسيحيين في مصر.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن الاشتباكات مع تلك العناصر أسفرت عن استشهاد المقدم محمد الحوفي، من الأمن الوطني، وإصابة ضابط آخر وفردين من الشرطة.

وأضاف البيان: "وردت معلومات للأمن الوطني حول وجود عناصر إرهابية تعتنق الفكر التفكيري تستغل عدة أماكن للإيواء بشرق القاهرة لاستهداف البلاد بالتزامن مع أعياد الأقباط، وجرى رصد الخلية الإرهابية والتعامل معها".