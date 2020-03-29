صناعة النواب: جماعة الإخوان الإرهابية أخطر من كورونا على مصر

قال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب، إنّ الواقع والتاريخ يؤكدان للرأي العام المصري، أنّ تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، سيظل معاديا وكارها والحقد الأسود سيظل داخل قلوب أعضاء التنظيم أبد الدهر وهم فيروس أكثر خطورة من فيروس كورونا على مصر الذي يحاربه العالم كله.

وأضاف عامر في بيان عنه، أنّ أكبر دليل على ذلك هو استغلال جماعة الإخوان الإرهابية لفيروس كورونا العالمي في نشر الأكاذيب والادعاءات التي تحاول تحريض المواطنين على كسر قرارات الحكومة ووزارة الأوقاف، بالنزول للصلاة وغيرها من الأساليب التي استخدمها قيادات الإخوان ولجانهم الإلكترونية.

وأكد أنّ الدعوات المشبوهة من هذه الجماعة المارقة ملأت شاشات فضائيات الدم والإرهاب التابعة لهذه الجماعة، ومنصات التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا لكل من ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية.

ووجّه المهندس محمد فرج عامر، تحية قلبية للشعب المصري العظيم على نجاحه في مواجهة سموم وأكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، كما وجّه التحية والتقدير لجيوش الأئمة والدعاة على مستوى الجمهورية بقيادة العالم الكبير والجليل فليسوف التجديد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لنجاحه ونجاحهم في التطبيق الحاسم لجميع التكليفات الصادرة من الدولة المصرية بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على صحة المصريين والوقاية من مخاطر فيروس كورونا.

وأعرب المهندس محمد فرج عامر، عن ثقته الكاملة في وزارة الأوقاف ووزيرها الدكتور محمد مختار جمعة، واستمرار موقفها ونجاحاتها في الحظر الكامل لجميع التيارات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التي خرجت من رحم جماعة الإخوان الإرهابية في السيطرة على أي طريقة على المساجد المصرية على مستوى الجمهورية.