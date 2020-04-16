"الوزراء": احتمالات تحريك موعد الحظر يوم شم النسيم ليكون قبل الساعة 8

أكد المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الشكل النهائي ليوم شم النسيم سيتم الإعلان عنه اليوم الخميس بعد اجتماع الحكومة.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أن هذه الإجراءات التي سيتم الإعلان عنها ستضمن عدم وجود تجمعات وتشجع المواطنين على عدم النزول من منازلهم.

وأوضح سعد أنه في حالة تطبيق الحظر الجزئي مثل باقي الأيام سيتم تطبيق إجراءات أخرى تضمن مزيدا من السيطرة على خروج المواطنين، مشيرًا إلى إغلاق كل الحدائق والمتنزهات والشواطئ.

وأشار سعد إلى أنه من الوارد تحريك موعد الحظر يوم الاثنين بحيث يبدأ قبل الساعة 8 بسبب إجازة شم النسيم لمنع المواطنين من التجمعات والنزول.