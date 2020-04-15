محافظ أسيوط لرئيس الوزراء: الأوضاع الصحية والتموينية بالمحافظة مستقرة

طمأن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع المحافظين، اليوم الأربعاء، عبر الفيديو كونفرانس، على استقرار الأوضاع بالمحافظة، وجاهزية مستشفيات الصحة ومستشفى العزل بأبوتيج، لاستقبال أي حالات إصابة بفيروس كورونا، وتوفر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بمختلف المستشفيات، مستعرضًا آخر المستجدات في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، والإجراءات الاحترازية التي يتم تنفيذها بكافة القطاعات فضلًا عن الوضع الصحي بالمحافظة والتعامل مع الحالات الإيجابية وحالات الاشتباه والمخالطين لهم وفقًا لإجراءات وزارة الصحة الاحترازية.

كما استعرض المحافظ جهود المحافظة في تنفيذ قرارات الإزالة لمخالفات المباني وإزالة كافة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.

واستعرض محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، جهود المحافظة في تشديد الإجراءات الاحترازية لمنع كافة التجمعات والتأكيد على قرارات استمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والأسواق وقاعات الأفراح وصالات الجيم خلال أعياد الأخوة الأقباط وشم النسيم، مؤكدًا فتح منافذ مواد غذائية وخضار وفاكهة ولحوم بأسعار مخفضة بالتنسيق مع كافة الجهات بالمحافظة، فضلًا عن توفر المواد التموينية والدقيق بكميات كافية، وكذلك وجاهزية المحافظة لسد احتياجات المواطنين مع توفر مخزون استراتيجي كاف من السلع والمواد التموينية والمواد البترولية استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

كما أشار المحافظ إلى المتابعة المستمرة لصرف مكافآت العمالة غير المنتظمة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك من خلال 220 منفذا بمكاتب البريد وأفرع البنك الزراعي المصري، خلال الفترة من 13 وحتى 16 أبريل الجاري وتسهيل الإجراءات لصرف تلك المكافآت للمستحقين، مؤكدًا على تنفيذ جميع قرارات رئيس الجمهورية والحكومة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية فضلًا عن استمرار عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشآت والمرافق والشوارع والميادين، بالإضافة إلى تكثيف الجهود وتنظيم العمل بجميع المستشفيات وتزويدها بكافة المستلزمات والاحتياجات وخاصة أقسام الطوارئ والعزل، بالإضافة إلى استعراض إجراءات الصحة للتعامل مع حالات الاشتباه والحالات الإيجابية والمخالطين لهم، وتفعيل فرق الرصد والتقصي والمتابعة للوافدين من الخارج، فضلًا عن تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الخاصة بحظر انتقال المواطنين والإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهي والكافتريات والنوادي الرياضية، وجميع الصالات الرياضية والأسواق، عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، وذلك بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دوري في الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وأكد المحافظ إنه تم تشكيل فريق عمل برئاسته وبمشاركة نائب المحافظ والسكرتير العام والمساعد لمتابعة رؤساء المراكز والأحياء في تنفيذ القرارات الصادرة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، فضلًا عن التنسيق مع الجمعيات الأهلية وتقسيم العمل بشأن توزيع الأغذية وأدوات النظافة والمطهرات والأدوية ومساعدة الأسر الأكثر احتياجًا أو المتضررة من فيروس كورونا.

كان محافظ أسيوط قد أعلن في وقت سابق، عن خدمة الخط الساخن رقم (01550050292) التي أطلقتها مديرية الصحة بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أي بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد، وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية، مناشدًا المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والابتعاد عن التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن الخاص بالمحافظة أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.