بيومي فؤاد: أكره شكلي في الكاميرا.. ولست راضيا عن نفسي بـ"أدوار الجد"

قال الفنان بيومي فؤاد، إنَّه ليس راضيًا عن نفسه في أداء أدوار "الجد" على حد وصفه، حيث يشعر وكأنه ينقصه شيء ما، بينما يشعر بسعادة عند تقديمه أدوار كوميدية.

وأضاف "فؤاد"، خلال حواره في برنامج "جمهور التالتة" على قناة "أون تايم سبورت 2": "يمكن أنا الممثل الوحيد اللي عمري ما بروح أشوف نفسي في الكاميرا عند المونيتير بعد تصوير المشهد، وساعات المخرجين بيزعلوا مني بسبب كدة".

وتابع: "بكره شكلي في الكاميرا، مش بحب أشوف نفسي في الكاميرا"، موضحًا أنَّه يُحب مشاهدة أفلامه في السينما وسط الجمهور "حتى لو روحت عرض خاص، برضوا بروح مع ولادي وسط الناس نشاهد الفيلم تاني ونقطع تذاكر".

واستكمل "بيومي": "بدخل أحيانًا بعد ما الناس كلها تدخل، بيدخلوني في الظلمة كدة، أهو برضوا نسيب فرصة عشان اللي عاوز يشتم يشتم وياخد راحته، ويفاجأوا بيا بعد ما الفيلم ما يخلص".