غلق الطرق المؤدية لبحيرة قارون أسبوعا.. والسماح بمرور قاطنيها فقط

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنَّه تقرر غلق كل الشواطىء والطرق المؤدية لبحيرة قارون؛ في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة لمنع التجمعات في أعياد شم النسيم.

وأضاف محافظ الفيوم، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "extra news"، والذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، أنَّه لن يسمح بالمرور في هذه الطرق إلا لقاطني تلك الأماكن، أي سكان المدن المحيطة لبحيرة قارون، منوهًا بأنَّ هذا القرار سيطبق لمدة أسبوع اعتبارا من يوم السبت المقبل، مؤكدا أنهم يستغلون فترة الحظر، في رفع القمامة حيث تمّ رفع نحو 400 ألف طن قمامة من مختلف مدن المحافظة.

وأشار إلى أنَّه تمّ إغلاق جميع الأسواق الشعبية بالمحافظة، فضلًا عن غلق المدينة التجارية الموجودة في قلب مدينة الفيوم لمدة أسبوع اعتبارًا من الأمس، بعد أن تمّ رصد وجود تجار يفترشون الطرقات مع اقتراب شهر رمضان، لمنع تكون أي بؤر لانتشار فيروس كورونا.