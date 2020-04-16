محافظ الفيوم: سنطبق إجراءات حاسمة لمواجهة تجمعات شم النسيم

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة اتخذت حزمة من القرارات تهدف إلى منع التجمعات وتم عرضها على رئيس الحكومة أمس الأربعاء، متابعا: "سيتم من يوم السبت تطبيقها من أجل إحكام السيطرة على منع التجمعات خلال شم النسيم".

وأضاف الأنصاري خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه سيتم غلق كافة المناطق السياحية بالمحافظة تماما وستكون قاصرة على قاطنيها فقط، وسيتم منع وسائل النقل الجماعي من الوصول إلى المناطق السياحية سواء القادمة من خارج المحافظة أو داخلها.

وأكد محافظ الفيوم، أنه يرفع شعار صحة المواطنين أولوية، لافتا إلى أنه تم إصدار قرار تنفيذ بتطبيق الخطة التي تم وضعها من أجل مواجهة التجمعات، وسيتم تطبيقها.