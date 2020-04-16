"الجارديان": بريطانيا قد تمدد الإغلاق 3 أسابيع أخرى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه من المتوقع أن تمدد الحكومة البريطانية فترة الإغلاق، التي تفرضها لمكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك".

وأضافت الصحيفة، اليوم، أن من المتوقع أن تعلن حكومة المملكة المتحدة، في وقت لاحق من اليوم، تمديد فترة الإغلاق 3 أسابيع أخرى في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية دومينيك راب، سيترأس اجتماعات طارئة واجتماعات مجلس الوزراء حول استمرار إجراءات التباعد المجتمعي، مشيرة إلى أنه لا يملك، حتى الآن، خطة واضحة لإنهاء حالة الإغلاق، التي تشهدها البلاد بسبب تفشي الوباء.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في بريطانيا، 98 ألف مصاب، وهو ما يجعلها بين أكثر 6 دول في العالم، تضررا بالوباء.