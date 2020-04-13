فرع منظمة خريجي الأزهر في بريطانيا يقدم خدماته لضحايا فيروس كورونا

أعلن فرع منظمة خريجى الأزهر في بريطانيا تقديم خدماته لضحايا فيروس كورونا.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إنه ضمن الجهود التي تقدمها الفروع الخارجية للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر لاجتياز هذه الفترة الصعبة، التي يضرب فيها فيروس كورونا دول العالم، قدم فرع المنظمة ببريطانيا نموذجًا من التفاعل الإيجابي مع هذه الظروف الجائحة .

وصرح عضو المنظمة الشيخ منصور محمود، إمام وخطيب كيركالدي المركزي بمقاطعة فايف في اسكتلندا، بأن أعضاء الفرع قاموا بتقديم خدمات لأبناء المقاطعة مثل مساعدة غير القادرين على مغادرة منازلهم لأسباب صحية، وكذلك الذين فقدوا وظائفهم، عن طريق تقديم الطعام وإحضار ما يحتاجونه من مستلزمات منزلية.

وأضاف عضو الفرع أن هذا العمل تم عن طريق إنشاء صفحة على فيس بوك، تلقى أعضاء الفرع عليها رسائل المواطنين من منطقة فايف باسكتلندا.

وأضاف الشيخ منصور أن هذا العمل يعد بمثابة ترجمه عملية لما تعلمناه من قيم الإسلام التى تحض على التعاون والتآزر وقت الشدة مع جميع أفراد الوطن، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.