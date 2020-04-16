بسبب كورونا.. غلق وتشميع ملعب خماسي و2 جيم بمدينة كفر البطيخ

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، برئاسة مجدى خاطر ، حملة لمتابعة تنفيذ غلق المقاهى والكافتيريات والمحال التجارية طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء .

و أسفرت الحملة عن غلق وتشميع ملعب خماسي و 2 جيم بمدينة كفر البطيخ فى وجود محمد حزمان، و ياسر نزهة، من إدارة البيئة. يأتي ذلك في إطار تعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتكثيف الحملات لمتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة التى تم اتخاذها ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.