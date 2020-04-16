ارتفاع إصابات كورونا في أفغانستان لـ 840 حالة

أعلنت أفغانستان، تسجيل 56 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الحالات الإيجابية المؤكدة إلى 840 شخصا.

وأعلنت وزارة الصحة العامة الأفغانية، وفق ما نقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، اليوم، أنها سجلت 54 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب مسؤولي وزارة الصحة العامة، جرى تسجيل 37 حالة إيجابية جديدة في العاصمة كابول.

وأكد وحيد الله ميار المتحدث باسم وزارة الصحة العامة، أن الحالات الإيجابية الجديدة التي سجلتها السلطات في عدة أقاليم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضاف ميار، أنه جرى تسجيل 37 حالة إيجابية بالعاصمة كابول و11 في هيرات و6 في بلخ وحالة في ننجرهار وأخرى في إقليم لغمان.

ووفقاً لمسؤولين في وزارة الصحة العامة، تسبب فيروس كورونا حتى الآن في وفاة ما لا يقل عن 30 شخصاً في جميع أنحاء البلاد، بينما تعافى 54 آخرون على الأقل.