"التمريض": 2000 جنيه لكل مصاب من أعضائنا بكورونا أثناء تأدية عمله

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيبة التمريض، إنَّها قررت صرف 2000 جنية لكل ممرض وممرضة، ممن أُصيبوا في أثناء تأدية عملهم بفيروس كورونا.

وأكّدت نقيبة التمريض، لـ"الوطن"، أنَّ فريق التمريض يستحقون الكثير لأنّهم أبطال وجنود، ضمن الجيش الأبيض لمواجهة الفيروس فىيمصر.

وشددت على ضرورة ارتداء الواقيات الشخصية والحرص على آلية نزعها حتى التخلص منها بالطريقة السليمة، ومراعاة الحفاظ على صحتهم وتناول الأطعمة التي تُزيد من مناعة الجسم لتعرضهم الدائم للعدوى، واتباع جميع تعليمات مكافحة العدوى لحماية أنفسهم، من فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وكانت نقابة التمريض، أصدّرت بيانًا قالت فيه: "إنَّه نظرًا للدور البّناء الذي يقوم به أفراد هيئة التمريض تجاه محاربة فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وما يبذلونه من جهود للحفاظ على صحة المواطن المصري، وما يتعرضون له من مخاطر العدوى أثناء تأدية واجبهم تجاه المرضى، وانطلاقًا من دور النقابة العامة للتمريض فى الوقوف بجانبهم وتقديم الدعم المعنوي، يتمّ التواصل معهم عن طريق النقابة العامة والنقابات الفرعية، ومديرات التمريض بمختلف المحافظات".

وأشارت إلى أنه دعما لمن أُصيب من أفراد هيئة التمريض أثناء مواجهة فيروس كورونا، فقد قررت النقابة العامة صرف مبلغ ألفى جنيه (2000) لكل ممرض، وممرضة أُصيبوا أثناء عملهم، مؤكده أنهم يستحقون الكثير كجنود الصحة، والجيش الأبيض لمواجهة الفيروس فى مصر