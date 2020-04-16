"الصحة العالمية": أوروبا في عين عاصفة كورونا والأسابيع المقبلة حرجة

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم، من أن أوروبا تدخل مرحلة حرجة في معركتها ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وصرح مدير الفرع الأوروبي للمنظمة، هانس كلوجي، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الخميس، بأن أوروبا "في عين عاصفة كوفيد-19"، موضحا أن نحو 50% من عبء الوباء يقع حاليا على عاتق دول القارة العجوز "أوروبا".

وأكد المسؤول أن الأسابيع القليلة المقبلة، ستكون مرحلة حرجة بالنسبة للقارة الأوروبية، مشيرا إلى أن أوروبا تحتاج في هذه الظروف إلى التضامن أكثر ما كان في أي وقت مضى.

وذكر كلوجي أن أوروبا في الفترة المقبلة قد تمضي تدريجيا في تخفيف بعض القيود المفروضة لردع الجائحة، محذرا من الاستعجال في هذه العملية، قائلا: "ليس هناك طريق سريع للعودة إلى الوضع الطبيعي".

وشدد المسؤول على ضرورة أن تتأكد كل دولة ستتخذ خطوات في سبيل تخفيف قيود ردع كورونا أولا من خضوع عملية الانتقال لسيطرتها التامة، وقدرة نظام الرعاية الصحية الخاص بها على كشف وعزل وحجر حالات إصابة جديدة.