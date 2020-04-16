المركزي: 5.2 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج في يناير وفبراير

أظهرت البيانات الأولية لتحويلات المصـريين العاملين بالخارج، ارتفاعًا خلال شهرى يناير وفبراير 2020 بمقدار 1.3 مليار دولار بمعدل سنوى 33.6% لتصل خلالهما إلى نحو 5.2 مليار دولار، مقابل نحو 3.9 مليار دولار خلال نفس الشهرين من العام السابق.

وأوضح البنك المركزي، أنَّ ذلك جاء محصلة لارتفاع تلك التحويلات بمعدل سنوي 27.8% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر يناير 2020 مقابل نحو 2.1 مليار دولار خلال شهر يناير 2019.

وأشار البنك المركزي، إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بمعدل سنوي 40.3% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر فبراير 2020 مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال شهر فبراير 2019.