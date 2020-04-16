غدا.. أوبريت "صوت الربيع" يروي مشوار الأطرش وأسمهان على قناة "الثقافة"

تبث قناة وزارة الثقافة، في التاسعة مساء غد الجمعة على اليوتيوب، أوبريت "صوت الربيع" الذي أنتجته دار الأوبرا المصرية لافتتاح الدورة 17 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ووضع مادته العلمية والسيناريو الدكتورة رتيبة الحفني ومن إخراج جيهان مرسي.

ويتناول الأوبريت مشوار الموسيقار فريد الأطرش وشقيقته أسمهان، مستعرضا قصة صعودهما وجوانب من حياتهما، ويتضمن مختارات من أهم اعمالهما وجسدهما المطربان محمد ثروت والمغربية كريمة الصقلي.

يأتي ذلك بمناسبة أعياد الربيع وضمن عروض المبادرة الإلكترونية "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".

يعقب ذلك مسرحية "الإسكافي ملكا" تأليف يسري الجندي، ومن إخراج خالد جلال وبطولة ماجد الكدواني، نهى لطفي، إيمان السيد، محمد علي رزق، زين نصار، يوسف فوزي وتتضمن معالجة عصرية لإحدى حكايات ألف ليلة وليلة.