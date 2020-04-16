 حملة لإزالة 7450 متر تعديات بناء مخالف في القنطرة شرق

قامت لجنة الإزالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق، برئاسة اللواء عمر إدريس رئيس المركز والمدينة، وعضوية أحمد الإسناوي نائب رئيس المدينة، بإزالة التعدي علي مساحة 7450متر مربع بعزبة العمال بالمدينة، وهي عبارة عن عدد7 منازل بالطوب الأبيض والأحمر غير معروشة وغيرمأهولة بالسكان وعدد 6 أسوار بالطوب الأبيض.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أنة تم التشديد علي مدير التعديات وأعضاء الإدارة الهندسية بضرورة المرور اليومي لمنع أي تعديات جديدة. وتأتى هذة الحملة فى إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بتكثيف كافة الجهود والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعدي علي أملاك الدولة أوالأراضي الزراعية أو البناء المخالف لقانون البناء الموحد وعدم التهاون أوالتفريط في حق الشعب، وتنفيذا لتوجيهات اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية وتأكيداته علي رؤساء الوحدات المحلية بضرورة اليقظة ومنع أي تعدي وإزلة أي تعدي فورا وخاصة التي حدثت في فترة انشغال أجهزة الدولة بمواجهة فيروس كورونا، وأشرف على الحملة كلا من المهندس محمد علي سكرتير المركز والمدينة والمحاسب لطفي ثابت مدير التعديات و محمد البوتلي مديرالإشغالات ومن الإدارة الهندسية المهندس إبراهيم فايز ورمضان عبالعليم.