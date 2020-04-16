إزالة تعديات على أملاك الدولة وأراضي زراعية بدمياط بمساحة 1522 مترا

شنت محافظة دمياط حملة بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تم خلالها إزالة حالة تعدي على أرض زراعية لمنزل مكون من دورين "دور أرضي مكتمل ودور أول علوي بدون سقف" بمدينة فارسكور، وذلك على مساحة ١٢٥ متر مربع، كما تم بمركز فارسكور إزالة حالتي تعدي على أملاك دولة "جسور النيل" عبارة عن مزرعتين بمساحات مساحة ٥٢٠ مترا و٥٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى إزالة ١١ حالة تعدي على أملاك الدولة، عبارة عن أكشاك بمساحة إجمالية ٣٧٧ متر مربع ليصل إجمالي المساحات لتلك الإزالات البالغ عددها ١٤ حالة ١٥٢٢ متر مربع.

وأكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار جهود الأجهزة بالمحافظة، للتصدي لكافة حالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لافتة إلى تحويل كافة المخالفات التي سيتم رصدها خلال تلك الفترة إلى النيابة العسكرية طبقا لما أقره رئيس مجلس الوزراء.