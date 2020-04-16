وزير داخلية النمسا: الشرطة تتعقب مصابي كورونا لقطع سلسلة العدوى

أعلن وزير الداخلية النمساوي كارل نيهمر، أن الشرطة ستتعقب الأشخاص المصابين بفيروس كورونا لمعرفة دائرة اتصالاتهم وقطع سلسلة العدوى.

وقال نيهمر، في مؤتمر صحفي اليوم، إن الشرطة تكثف جهودها حاليا في البحث عن الأشخاص المصابين بفيروس كورونا ومعرفة الأشخاص المخالطين لهم، مشيرا إلى أن الهدف من جميع الجهود هو كبح انتشار فيروس كورونا، وحماية الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص، وأن هذا يتطلب تعاون جميع الجهات الفاعلة في البلاد.

وشدد الوزير على استمرار التنسيق الوثيق بين وزارتي الصحة والداخلية والعديد من المنظمات الأخرى، لافتا الى أن السرعة التي يجرى بها احتواء ومكافحة فيروس كورونا هي مفتاح النجاح، منوها بدور الشرطة الرئيسي والمهم في قطع سلسلة العدوى.