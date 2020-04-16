فيديو.. تعافي أقدم مصاب بفيروس كورونا داخل مستشفى العجمي للحجر الصحي

أعلنت إدارة مدير مستشفى العجمي للحجر الصحي غرب الإسكندرية، أن المستشفى سجلت خروج 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، اليوم الخميس، بعد التأكد معمليًا من سلبية نتائج تحليلاتهم من الفيروس، من بينهم عم عطية أحد كبار السن المتعافين من الفيروس.

ونشرت الصفحة الرسمية لمستشفى العجمي العام فيديو لحظة خروج عن عطية أحد المتعافين من المستشفى وفرحته، وفرحه الأطباء بتعافي المريض في جو ملىء من البهجة والسعادة.

كما وجه "عم عطية" الشكر للأطباء، وجيش مصر الأبيض، مؤكدا على بذلهم الكثير من الجهد من أجل المرضى . وبعد خروج 5 حالات جدد يرتفع عدد حالات التعافي إلى 73 حالة داخل مستشفى العجمي العام.