عدد متابعي منصة مودة يرتفع لـ700 ألف

تلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، تقريرا عن أنشطة المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" خلال الربع الأول لعام 2020، تضمن الإنجازات التي تحققت وآليات العمل بالمشروع والرؤية المستقبلية.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدلات التسجيل والتردد على منصة مودة الرقمية بشكل ملحوظ، إذ وصل عدد المترددين على المنصة الي أكثر من 700 ألف زائر وزائرة بينما سجل 69 ألف مستفيد من المحتوى العلمي المقدم عبر المنصة، وجاءت أعلى نسب للتسجيل على المنصة من محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وفق ما جاء في التقرير.

واستكمالا لعمل منصة "مودة"، تأتي صفحة مودة على فيس بوك كنافذة مهمة لتسويق مكونات المنصة، إذ جرى تسجيل 17 فيديو لمجموعة من الأطباء النفسيين والخبراء موجهة للأسرة المصرية.

وتفعيلا لحملة "خليك في البيت" يتم إضافة فيديو جديد يوميا على الصفحة، وشهدت الصفحة خلال الـ28 يوما الماضية إقبالا غير مسبوق على محتواها، إذ وصلت عدد المشاهدات 2.5 مليون مشاهدة و267 ألف تفاعل و45 ألف متابع للصفحة.

وأشار التقرير إلى قيام المشروع خلال شهري يناير وفبراير بتدريب 90 عضو هيئة تدريس بكل من جامعة السويس، أسيوط وجنوب الوادي ليصبح بذلك إجمالي عدد الجامعات الشريكة 8 جامعات بإجمالي 330 عضو هيئة تدريس، وكان من المقرر ضم 4 جامعات إضافية قبل نهاية العام الدراسي، لكن قرار وقف الدراسة حال دون ذلك .

كما نفذ المشروع خلال شهر فبراير فور انتهاء إجازة نصف العام 262 دورة تدريبية حيث تم تدريب 15 ألف و344 طالب وطالبة على المحتوى العلمي لمودة والذي سبق أن اعتمده المجلس الأعلى للجامعات، ويتناول المحتوى 3 أبعاد أساسية للزواج: البعد النفسي والاجتماعي، البعد الصحي، والبعد الشرعي.

وبالتزامن مع تدريب طلاب الجامعات، نفذ المشروع 3 ورش تدريبية خلال شهر فبراير داخل معسكرات التجنيد التابعة لوزارة الداخلية بمحافظات القاهرة، الإسكندرية وبورسعيد استفاد منها الفين و750 مجندا.

وأنشأ مشروع مودة وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، شبكة من الكوادر الشبابية التي لديها خبرة في التدريب لتفعيل تدريبات مودة داخل الهيئات الشبابية بجميع محافظات الجمهورية من خلال 82 مدربا ومدربة من 24 محافظة، جرى اختيارها على أسس علمية من خلال قياس 3 جوانب أساسية للمدرب وهي الجوانب المعرفية والمهارية والسلوكية المرتبطة بعملية التدريب، وتم تدريبهم على تطبيق أنشطة الدليل التفاعلي وتنفيذ جلسات محاكاه مكثفة من خلال 3 ورش عمل بالتوازي بواقع 3 أيام لكل ورشة.

وفي النصف الأول من شهر مارس نفذ المشروع 7 تدريبات بمشاركة 331 شاب وفتاة على مستوى 7 محافظات، وكان من المقرر التنفيذ على مستوى 14 محافظة حتى نهاية مارس، إلا أنّ الإجراءات الاحترازية الحالية حالت دون ذلك.

كما شارك المشروع في الأنشطة الثقافية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تم تقديم العرض المسرحي "مودة" على مدار يومين بحضور ما يقرب من 3 آلاف مشاهد تم تنظيم ندوة بعنوان "مودة" بالتعاون مع دار نهضة مصر، بحضور الدكتور عمرو الورداني والإعلامية نشوى الحوفي.