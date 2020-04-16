عاجل.. الحكومة تجتمع لإعلان إجراءات شم النسيم

بدأ اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، بتقنية الفيديو كونفرانس، لإعلان الشكل النهائي لإجراءات يوم شم النسيم.

وكان المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنَّ هذه الإجراءات التي سيتمّ الإعلان عنها ستضمن عدم وجود تجمعات وتشجع المواطنين على عدم النزول من منازلهم.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أنَّه في حالة تطبيق الحظر الجزئي مثل باقي الأيام سيتمّ تطبيق إجراءات أخرى تضمن مزيدًا من السيطرة على خروج المواطنين، مشيرًا إلى إغلاق كل الحدائق والمتنزهات والشواطئ.

وأشار "سعد"، إلى أنَّه من الوارد تحريك موعد الحظر يوم الإثنين بحيث يبدأ قبل الساعة 8 بسبب إجازة شم النسيم لمنع المواطنين من التجمعات والنزول.