"المركزي": سداد فوائد فترة تأجيل القروض في باقي المدة وليس مع أول قسط

وجه البنك المركزي في خطاب دوري، اليوم الخميس، لرسملة قيمة العوائد المحتسبة على فترة تأجيل قروض العملاء، لمدة 6 أشهر، بحيث يتم سدادها خلال باقي مدة القرض، وليس مع أول استحقاق للقرض بعد انتهاء فترة التأجيل.

وقال البنك المركزي، في خطابه الدوري للبنوك، إنه بالإشارة للاستفسارات الواردة في شأن آلية سداد قيمة العائد المحتسب خلال فترة تأجيل أقساط القروض، فإنه يتعين على البنوك رسملة قيمة العوائد المحتسبة خلال فترة التأجيل على المبلغ المتبقي من التسهيل الائتماني، ليتم سدادها مع الاستحقاقات خلال المدة الجديدة للتسهيل، وبما يتناسب مع قدرة العملاء على السداد، كما وجه البنوك لإبلاغ العملا بالتكلفة وكيفية سدادها.

وأكد "المركزي" في خطابه الدوري على البنوك، عدم مطالبة العملاء بقيمة العائد المؤجل مع أول استحقاق بعد انتهاء فترة الـ6 أشهر.

كان المركزي قد وجه البنوك في 22 مارس الماضي بتأجيل كافة استحقاقات العملاء تلقائيًا لمدة 6 أشهر، إلا في حالة طلب العميل خلاف ذلك، مع عدم تطبيق عوائد تأخير أو غرامات إضافية على التأخر في السداد.

جاء ذلك في إطارل التدابير والإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لمساعدة العملاء في مواجهة التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا.