مياه القليوبية: العمل مستمر في المشروعات وتطبيق الإجراءات الاحترازية

قال المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية: "لا نملك رفاهية الوقت، وعلينا بذل المزيد من الجهد لإتمام المشروعات الخاصة بخدمات المياه والصرف الصحي التي تنفذها الشركة في كافة أنحاء المحافظة".

جاء ذلك خلال تفقد أعمال تنفيذ محطة مياه المنطقة الاستثمارية بعزبة نجيب بمدينة بنها، حيث يجرى أعمال صب الخزان الخاص بالمحطة.

ووجه مجاهد بضرورة الانتهاء من أعمال المحطة في الموعد المحدد لها قبل افتتاح المنطقة الاستثمارية ووفق المعايير الهندسية.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بمهمات الوقاية لجميع العانلين واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر فيروس كورونا، وكذا اتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية داخل الموقع.