"مياه القليوبية" تشارك في تعقيم المواقع الخدمية للوقاية من كورونا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عن مساهمتها في تعقيم الشوارع الرئيسية ومكاتب البريد كنوع من المساهمة المجتمعية من الشركة مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إلى أن تلك الخطوة مساهمة من الشركة للحفاظ على حياة المواطنين من مخاطر فيروس كورونا المستجد، حيث قامت بتعقيم عدد من المواقع الخدمية باستخدام الكلور المخفف.

وأضاف "مجاهد" أنه في مدينة قها تم تعقيم مكتب بريد قها ومنافذ صرف المعاشات والوحدات الصحية وعدد من المواقع الخدمية وأماكن تجمع المواطنين، وفي مدينة القناطر الخيرية قامت بعض معدات الشركة برش وتعقيم مركز شرطة القناطر الخيرية وبعض الشوارع الرئيسية وأماكن تجمع المواطنين، وفي مدينة قليوب تم تنفيذ مخطط تقسيم المدينة إلى مناطق لتعقيمها بصفة دورية طبقا للمخطط المعد لذلك.