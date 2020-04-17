عاكس خطيبته ودهسه بسيارته.. القبض على تاجر حاول قتل شاب في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على تاجر هواتف، شرع فى قتل شاب بمدينة الشيخ زايد، بعدما عاتبه الأخير بسبب معاكسة خطيبته، ونُقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكشفت التحقيقات والتحريات، أن قسم أول الشيخ زايد، تلقى بلاغا من مستشفى زايد، بوصول شاب فى العقد الثاني من العمر، مصابا بكسر فى الجمجمة ونزيف بالمخ.

وانتقلت قوة إلى المستشفى، حيث كان يرافق المجني عليه شاب آخر تشاجرا سويا لظن الأول أنه عاكس خطيبته، إلا أن خطيبته أخبرته أن من عاكسها شخص آخر يستقل سيارة ماركة تويوتا كورولا.

وأضافت التحريات أن قائد السيارة تشاجر مع خطيب الفتاة، وحين حاول مرافقه اسعافه فى إحدى الصيدليات فوجئا بقائد السيارة يدهسهما مما أسفر عن إصابة خطيب الفتاة بكسر فى الجمجمة ونزيف بالمخ.

وتمكنت الشرطة من القبض على قائد السيارة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أنه تاجر هواتف محمولة فى الموسكي، وكان يتجول فى منطقة الشيخ زايد، واعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على السيارة، وباشرت التحقيق مع المتهم.