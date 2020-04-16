ضبط 21 مخالفة تموينية خلال حملات الأقصر لضبط الأسواق

أعلن الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، ضبط 11 مخالفة ذبح خارج السلخانة و10 مخالفات لمخابز، في عدد من الحملات التموينية على الأسواق لضبط المخالفات وتقديم أفضل خدمات تموينية للمواطنين.

وأوضح صلاح، أنه جرى شن حملة تموينية بالاشتراك مع الوحدة المحلية والطب البيطري، وأسفرت الحملة عن تحرير 8 مخالفات تموينية بيانها شملت مخالفة ضد "ع.ص.ع" ذبح خارج المجازر الحكومية بكمية من اللحوم قدرها 22 كيلو جرام، وضد "م.ع.ا" ذبح خارج المجازر الحكومية بكمية قدرها 2 كيلو جرام، وعدد 6 محاضر عدم إعلان عن الأسعار بالمخالفة للقرار رقم 330 لسنة 2017.

كما شنت إدارة تموين مركز ومدينة الزينية بالاشتراك مع رئاسة مركز ومدينة الزينية ورجال الطب البيطري، بحملة تموينية، جرى خلالها تحرير 3 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية.