محافظ أسوان: منعنا التعدي على 200 فدان بالظهير الصحراوي لقرية بنبان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن حملات الإزالة المكبرة نجحت اليوم في منع الشروع في التعدى على 200 فدان بالظهير الصحراوي لقرية بنبان بمركز دراو من خلال الإزالة الكاملة لبئر مياه جارى إنشاءه بالمنطقة لزراعة هذه المساحة من أملاك الدولة.

وقال "عطية" إن الحملات نحجت أيضاً في إزالة 26 حالة تعدي متنوعة بمساحة تصل إلى 857 ألف و167 متر بجميع المدن والقرى على مستوى المحافظة، مشيراً إلى أنه جارى تحويل المعتدين للنيابة العسكرية لتوقيع أقصى العقوبات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة ضدهم من أجل سيادة القانون واسترداد حق الدولة.

وأضاف محافظ أسوان، إن الحملات المكبرة نجحت أيضاً في تنفيذ 10 قرارات إزالة لحالات تعدى على أراضى زراعية أملاك خاصة في فترات سابقة لفترة الحظر بإجمالى مساحة 73 ألف و325 م2، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعامل الحاسم والفوري مع أي حالات تعدي، وخاصة التى تتم خلال فترة الحظر لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.