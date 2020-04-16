«الوطن» تقدم روشتة صيام صحي لمرضى السكري في شهر رمضان

يعاني مرضى السكر من مشكلات عديدة في صيام شهر رمضان، الذي يحل علينا في 24 من إبريل الجاري، لذلك تقدم «الوطن» روشتة صحية لهم لكيفية الصيام بطريقة صحية.

في البداية تقول الدكتورة هاجريد حامد البكرى، باحثة بقسم التغذية وعلوم الأطعمة بالمركز القومى للبحوث، إنه لابد من الالتزام بنظام غذائى متوازن وصحى وهو أمر مطلوب لجميع الناس خلال شهر رمضان، ولكنه مطلوب بشكل خاص لمرضى السكري أو الأشخاص البدناء والذين لديهم استعداد وراثى للإصابة بالمرض.

وأضافت "هاجر"، في حديثها لـ"الوطن"، أن الأشخاص البدناء الذين لديهم استعداد وراثى للإصابة بمرض السكري ومرضى السكري الذين تمكنوا من التعايش والسيطرة على مرضهم، وكان السكر التراكمى لديهم أقل من 7 خاصة مرضى السكري من النوع الثانى يفيدهم الصوم كثيرا فى تحسين حساسية الأنسولين لديهم وفقدان الوزن الزائد، وتابعت: "بالنسبة لمرضى السكري من كبار السن والذين ظهرت عليهم بعض مضاعفات هذا المرض على العين أو الكلى أو الأوعية الدموية أو القلب، ومرضى السكري من النوع الأول الذين يحتاجون حقن الأنسولين أكثر من مرة يوميا كالأطفال والعمال الذين يتطلب عملهم مجهودا عضليا أثناء فترة النهار، والمرأة الحامل، مرخص لجميع هذه الفئات الأفطار بعذر مرضي بإجماع الأطباء".

وأكدت أنه على مريض السكر الذى ينوى الصيام مراعاة تأخير السحور لقبل آذان الفجر مباشرة، والاهتمام بتناول خبز الحبوب الكاملة كالشعير والشوفان الذى يحتوى على كربوهيدرات معقدة، لجعل الجسم مزودا بالطاقة لأطول فترة ممكنة من النهار، بجانب تناول الزبادى خالى الدسم والخيار والجزر، وقياس معدل السكر أثناء الصيام خاصة بعد العصر.

وشددت على ضرورة تجنب الرياضة أثناء الصيام للحفاظ على مستوى السكر والماء بالجسم، وتجنب النوم بعد العصر أمر مهم للغاية لملاحظة أعراض هبوط السكر، مشيرة إلى أن أعراض هبوط السكر فى الدم هى العرق الشديد والدوخة وزيادة نبضات القلب وزغللة فى العين ورعشة فى اليد.

وتابعت أنه يجب قطع الصيام على الفور إذا حدث هبوط فى مستوى السكر فى الدم حتى لو كان قبل الأفطار بدقائق، وأخذ ملعقة عسل كبيرة أو تمر، إذا لم يتم عمل ذلك سريعاً قد يتطور الأمر إلى غيبوبة تحتاج إلى الإسعاف وقد تؤدى للوفاة.

ولفتت الباحثة بقسم التغذية، إلى ضرورة تعجيل الأفطار ويفضل أن يكون على تمرة إلى ثلاث تمرات وماء، مشيرة إلى أن عملية مضغ التمر تعطى إشارة للبنكرياس فيبدأ بإفراز الأنسولين تدريجياً وحسب حاجة الجسم، كما أن سكر التمر يذهب سريعاً للمخ فيعطى المخ إشارة بالشبع سريعاً ما يساعد فى تقليل الأكل والاكتفاء بالضرورى.

وأوضحت أنه يفضل تناول البروتين النباتى كالفاصوليا والعدس والفول والأسماك المطهية فى الفرن أو المشوية التي تعتبر مصدرا جيدا للبروتين، وضرورة التقليل من الفراخ البيضاء لما تحتويه من هرمونات قد تؤثر فى سكر الدم.

وأشارت إلى أن تناول شوربة الخضروات كالكوسة والجزر والبروكلى والقرنبيط والفلفل والبصل مفيدة جداً، ويفضل تناول الأرز البنى عن الأرز الأبيض والمكرونة، وممارسة الرياضة بعد الإفطار، وصلاة التراويح خير رياضة فى هذا الوقت، مؤكدة: "يفضل أن تكون هناك وجبة خفيفة بعد صلاة التراويح كطبق سلطة بزيت الزيتون وقد يضاف إليها السبانخ أو الفاصوليا أو فواكه كالبرتقال والرمان والفراولة والتفاح والتوت أو مكسرات كعين الجمل واللوز.