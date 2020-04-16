مكافحة كورونا .. مدبولي يوجه الشكر للقطاع الخاص والمجتمع المدني

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر للقطاع الخاص والمجتمع المدني، الذين ساهموا بصورة إيجابية من خلال التبرعات، لمساعدة العديد من البرامج، التي تشارك الدولة في تنفيذها، مثل منحة العمالة غير المنتظمة لاحتواء آثار فيروس كورونا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عرضه التلفزيون المصري: "هذا الأمر جيد جدًا ونأمل أن يتزايد خلال الفترة القادمة، لأنه يعبر عن تكاتف كل قطاعات الدولة، حيث تقوم بدورها بتوجيهات من الرئيس السيسي، والتواجد الكبير للقطاع الخاص أمر محمود ونتمنى استمراره في الفترة القادمة".

وتابع: "هناك زيارات ميدانية تتم، بنفسي وكل الوزراء في مواقع العمل، لتوصيل رسالة مفادها أننا في حاجة إلى عودة قطاعات العمل والإنتاج بأـقصى قدر من القوة، ولكن الأهم أن تكون كل الإجراءات الاحترازية والتأمين للمواطنين العاملين في هذه المنشآت تتم على أعلى مستوى، كما قام الرئيس بهذه الزيارات للتأكيد على الرسالة، بأن الحفاظ على صحة المواطن في المقام الأولى، واستمرار عجلة العمل في الدوران".