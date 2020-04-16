الأكاديمية العربية تُصنع كبائن تعقيم لمواجهة انتشار فيروس كورونا

نجح مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في تصنيع كبائن تعقيم لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وقال الدكتور عصام البكل رئيس مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية، إنه جرى توقيع بروتوكول مع شركة الإسكندرية للمشروعات والإنشاءات الصناعية APIC، لتقديم الدعم الفني والإشراف لإنتاج 50 كابينة يوميا.

وأوضح المهندس عمرو خميس رئيس قسم البحوث والتطوير بالمجمع، أن كابينة التعقيم على شكل بوابة يمكن للعامل أو الموظف المرور منها لكي يكون آمن تماما قبل دخول مؤسسة العمل التابع لها، نظرا لكون الفيروس يمكن أن يتواجد على الملابس.

وأشار خميس، إلى أن الكابينة تعمل على التعقيم الكامل للفرد بحيث يصل إلى نعل الحذاء الملامس للأرض، موضحا أنها تحتوى على منظومة تعقيم تشمل من 6 إلى 8 رشاشات ومزودة بجهاز حساس يعمل عند مرور الأفراد داخلها.

وأكد أن محلول التعقيم غير مكلف ومعتمد من منظمة الصحة العالمية وآمن جدا على الإنسان وغير قابل للاشتعال، منوها أنه جرى الاتفاق على توريد كبائن لهيئة قناة السويس ونادي روتاري فاروس و3 شركات أخرى.

أشاد الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، في بيان له، اليوم الخميس، بجهود مجمع خدمة الصناعة من خلال تركيز البحوث على الجوانب التطبيقية لخدمة التحديات الحالية التي تواجه البلاد.