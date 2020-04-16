10 نصائح للحفاظ على عفشة السيارة

تعد عفشة السيارة من الأجزاء المهمة التي يجب أن تكون دائما تحت دائرة اهتمامنا، وفي هذا الصدد قدم خبير السيارات وليد جمال، بعض النصائح للمحافظة على عفشة السيارة وهي.

1- تربيط السيارة كل 10 آلاف كم وفحصها.

2- عدم استخدام السرعات العالية فى المنحنيات للحفاظ على الكبالن.

3- غسيل شاسية السيارة والعفشة وتشحيمها عند 10 آلاف كيلو أو مع كل صيانة.

4- الكشف على "الركب" الأمامية باستمرار وإذا وجد بها كسر أو شروخ لا بد من تغييرها أو إصلاحها سواء باللحام أو غيره.

5- التأكد من سلامة وصلاحية المساعدين كل 10 آلاف كم.

6- عند ركن السيارة في نهاية اليوم يجب أن تكون العجلات في وضع مستقيم حفاظا على الكبالن خاصة إذا كانت من نوع الجر الأمامي.

7- الحفاظ على كاوتش الكبالن سليما والكشف عليه وفحصه مع كل غيار زيت والتأكد من سلامته.

8- يجب الابتعاد عن المطبات العميقة أو السير لمدة طويلة على الطرق غير الممهدة أو قضبان حديدية أو المطبات الصناعية على شكل عيون القطط وذلك لضمان سلامة المساعدين.

9- الكشف المستمر على كاوتش علب الدركسيون (إكسترا) حيث إن السير على أرض غير ممهدة لفترات طويلة تؤثر على المدى البعيد على علبة الدركسيون أما العلبة العادية فيتم فحص الزيت وعمل "الرجلاش" اللازم إذا كان بها "بوش"، أما علبة الدركسيون الباور فيتم فحص زيت الباور وكذلك خراطيم وأويل سيل العلبة مع كل غيار زيت للموتور.

10- حسن العامل مع المطبات الصناعية المنتشرة في الشوارع بهدوء شديد، وأن تعبر السيارة هذه المطبات ببطء وأن تعبر بميل لتجاوز هذه المطبات دون أي تلفيات.