خالد الجندي يحذر من دعاوى الإثارة: قفلوا المساجد وسايبيين الأفلام

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من الفئات المحرضة على عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا.

وقال "الجندي"، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc": "بيحاولوا يحاربوا كورونا بمسيرة ويقللوا من كورونا ويقولوا ده موضوع تافه، وبيحرضوا الناس، بيقول إن الممثلين شغالين والحكومة بتقفل جوامع ربنا".

وأضاف "الجندي"، أن هذه الفئات سخرت من مقولة "صلوا في رحالكم"، مشيرًا إلى أنها سنة كريمة ومأثورة: "المساجد بس اللي اتقفلت؟ الكنائس، دور السينما، النوادي، المطاعم، الكافيهات، والشهر العقاري، اشمعنى سايبين كل ده وبيتكلموا على صورة ممثلين وإحنا مش متفقين معاهم".

وتابع: "كان المفروض كان يبقى في تباعد، الكلام ده في منتهى التهريج، لأن الصورة دي أستخدمت لتحريض الناس على مخالفة القانون، وبيصوروا نفسهم وهم حاضنين، دي ناس بتلعب على المشاعر الدينية، لأنهم عارفين إن الناس قلوبهم محروقة على إغلاق المساجد".