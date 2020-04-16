رئيس الوزراء الفلسطيني: موقفنا ثابت بالدفاع عن الحريات

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم، إن حالة الطوارئ متعلقة بالوضع الاستثنائي التي تشهده فلسطين، كباقي دول العالم وهو انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشددا على الاستمرار بالموقف الثابت للحكومة بالدفاع عن حقوق الإنسان، وصون الحريات وضمان عدم التعدي عليها.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء الفلسطيني مع عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، عبر "الفيديو كونفرنس"، وأطلعهم على جهود الحكومة المبذولة لمواجهة كورونا المستجد، ومعيقات الاحتلال الإسرائيلي والتحريض المستمر من قبله ضد هذه الجهود.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن اشتية قال إن الحكومة تتعامل بعدل ومساواة مع كافة المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة إلى الفلسطينيين في الشتات، سواء من ناحية المساعدات أو المستلزمات والمعدات والتجهيزات الطبية، من مبدأ الوفاء والمسؤولية تجاه الأهل في كافة أماكن تواجدهم.

بدورهم، أعرب ممثلو مؤسسات المجتمع المدني عن دعمهم للخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة، ولقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بفرض حالة الطوارئ في فلسطين، والإجراءات المعمول بها لمواجهة الوباء دون الخروج عن هذا الهدف، معبرين عن تسخير إمكانيات مؤسسات المجتمع المدني، في سبيل دعم الجهود الحكومية في مواجهة "كورونا".

وفي سياق متصل، قرر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الفلسطيني، ‏تمديد تعليق حضور المصلين للصلوات من جميع أبواب المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك، تماشيا مع الفتاوي الشرعية والنصائح الطبية التي تحذر من التجمعات الكبيرة في ظل انتشار كورونا المستجد.

الأذان والصلاة لن ينقطعا في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان

وذكر المجلس، في بيان صدر عنه أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، اليوم، أن "اتخاذ هذا القرار مؤلم لنا جميعا، ‏حيث اعتدنا منذ مئات السنين أن نعمر المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل وأداء التراويح والجمعة والجماعة، لكن لتحقيق مقصد كبير من مقاصد الشريعة الإسلامية آثرنا أن نصلي في بيوتنا حفاظا على النفس البشرية".

وطمأن المجلس، جميع المسلمين بأن الأذان والصلاة لن ينقطعا في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل من قبل أئمة المسجد وموظفي الأوقاف وحراس المسجد الأقصى المبارك الذين سيبقون معمرين للمسجد ومتواجدين على رأس عملهم بإذن الله بما في ذلك صلوات التراويح والجمع والجماعة.

وأهاب مجلس الأوقاف الفلسطيني، بالمواطنين تفهم الدواعي الشرعية والصحية للاستمرار في تنفيذ هذا القرار والالتزام بأداء الصلوات في منازلهم خلال شهر رمضان المبارك حفاظا على سلامتهم وسلامة المجتمع عامة.

إدارة سجون الاحتلال تعيد 9 أسرى إلى "عوفر" بعد حجرهم

وفي سياق متصل، أعادت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي 9 أسرى إلى سجن "عوفر"، بعد أن حجرتهم في العزل، ونقلتهم إلى عدة سجون، من بينهم أحد الأسرى الأشبال، وهم ممن خالطوا الأسير المحرر المُصاب بكورونا المستجد نور الدين صرصور.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، اليوم، أن إدارة السجون لم تأخذ منهم عينات، وما قامت به طوال الفترة الماضية، فقط معاينتهم عبر قياس درجة الحرارة، ووفقاً للمعلومات فإن الوضع الصحي الظاهري للأسرى التسعة جيد.

وكانت إدارة السجون قد نقلتهم إلى سجون "أيلا - بئر السبع، الرملة، وسهرونيم" قبل نحو أسبوعين، دون أخذ عينات لهم، رغم مطالبات الأسرى بذلك، وما تزال سلطات الاحتلال ترفض الاستجابة للنداءات المتكررة بالإفراج عن الأسرى، لا سيما المرضى، كبار السن منهم، الأطفال، والأسيرات.